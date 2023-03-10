Калининградца обокрали в казино в Куликово

Житель Гурьевского района приехал попытать счастья в казино в Куликово. Удалось ли ему что-то там выиграть или нет, история умалчивает, но в тот вечер 43-летний мужчина лишился мобильного телефона за 30 тысяч рублей. Пропажу он заметил уже дома и обратился в полицию.

Отыскать злоумышленника удалось с помощью записей камер наблюдения.

Злоумышленником оказался ранее судимый 25-летний житель Светлогорска. Он просто увидел забытый телефон, прихватил его и решил оставить себе.

Мужчине теперь грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Похищенный телефон у него был изъят.