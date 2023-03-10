В Южном парке Калининграда собаки насмерть закусали бобра

. Фото: «Биосфера Балтики».

Искалеченного бобра обнаружил в Южном парке местный житель, который гулял с собакой. Мужчина забил тревогу. Животное забрала руководитель организации по спасению и реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- Бобр был в плохом состоянии. У него отчетливо виднелась рваная рана на боку, мелкие раны по всему телу и травма лапы. Нет сомнений в том, что его подрали собаки. Больше ему не обо что было получить такие раны. Температура тела была сильно понижена, - рассказала «Комсомолке» Юлия Садовская.

Увы, спустя некоторое время нахождения в стационаре бобр умер. Организм не смог справиться с травмами.

Юля отметила, что бобр – не вредитель, он делает плотины и опасности не представляет. В Калининград животное могло попасть по системе каналов и ручьев в поисках новых мест для жизни.

- Если вы встретите в городе бобра, не трогайте его, он может сильно покусать, - предупредила на будущее Юлия Садовская.

Конечно, выгуливать собак в городе нужно в наморднике и с поводком.