На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 10 марта

В Калининграде в пятницу, 10 марта, будет отключен свет на нескольких улицах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с модернизацией оборудования, электроснабжение отключено с 08.30 до 18.00 по адресам:

ул. Б. Окружная 4-ая 48- 72, 60А, Б, 62А, 66А, 68А-Г, 70А-В, 72А, Б

ул. А. Невского 214-230, 214А, 219-253, 230А

ул. А. Попова 2-10, 3 (ГБОУ школа-интернат № 1), 5-7, 5А, Б, 8А, Б

пер, А. Попова 5, 8, 10

ул. Крылова 1Б, 2, 6, 8

пер. Крылова 1, 1А, Б, 2, 3, 3А, 7

ул. Лермонтова 7

ул. Смирнова 1, 2, 2А, 3, 4А-Е, 6, 6А, Б, 11, 54

ул. Береговая 1, 3, 2-16, 9-19, 15А, Б, 17А-Е, 19, 19А-Г, 18-36

пер. Береговой 6, 9, 9А, 11, 11А (д/сад «Солнышко»)

ул. Братская 1-9, 2, 2А, 4А, 4

ул. Курортная 103, 105

ул. Линейная 14-18

ул. Потемкина 23 (д/сад № 123),

пер. Потемкина 1, 4, 8, 3-9, 10, 10А

ул. Сержантская 6, 11-15,19

ул. Букетная 25, 27, 31

ул. Весенняя 1-25, 3А, 4, 4Б, 6, 8, 21А, Б,

ул. Дивная 1-13, 2-6, 2А, 14, 16,

ул. Закатная 1, 2, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8Б, 10, 11-15,19

ул. Краснокаменная 65, 67, 71, 73, 77, 84, 88, 90

ул. Нижние поля 20, 22

ул. Орудийная 57- 67, 65Б, 71, 73, 75А, 77Б, 81-89, 83А, Б, 86, 89А, 91, 93, 99, 100, 110

ул. Орловская 21-25, 23А, Б, 26-32, 29, 34, 35, 37, 42-48, 47-53, 52-56, 54А, 56А, Б

ул. Пехотная 15, 21-45, 26-52, 44А, 50А, 51-57, 53Б, 55А,

ул. Пирогова 13, 16-28

ул. Прилужная 8А, Б, 9, 13

ул. Староорудийная 1, 2, 2Б, В, 4-26, 5-11

ул. Старосапёрная 1А, 2-12, 5, 8А, 9А, 11-23

ул. Сурикова 20Б

пер. Сурикова 1, 3, 4-8, 5

ул. Счастливая 1, 2-16, 2А, 4А, 8А, 11-13, 13А, 14А

ул. Лесопильная 62Б, 72, 81

ул. Литовский вал 57-59, 62, 64А

пер. Литовский 7, 18, 22

пр-кт Московский 130-152, 154-160 (Городская больница № 4)

ул. Черепичная 2, 11-17

ул. Камская 2Б

ул. А. Суворова 115-119, 115Б, 117А, 120-126, 128А, Б, 134-144

пр-кт Советский 9-11

ул. Кирова 7, 15

ул. Чайковского 3-7, 12-24, 15

ул. Адм. Макарова 16, 18,3 20

ул. Каштановая аллея 61

ул. Нарвская 65А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78 (д/сад № 134), 82, 97, 99

ул. Ст. лейт. Сибирякова 27.

Также сообщается, что холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, отключено до 11.00 по адресу: ул. Чувашская 9 – 11, с 14.00 до 15.00 по адресу: ул. Клинская 20- 32, 19, 25, 27.