Калининградцу наступили на лицо за то, что он пил пиво на улице

В Калининграде драка произошла на улице Карташева. Прохожий обратил внимание на то, что мужчина, стоя возле супермаркета, потягивал пиво из пластиковой бутылки. Ему это не совсем понравилось.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, к выпивающему подошли двое парней, один из которых по этому поводу начал высказывать ему претензии.

«В результате конфликта злоумышленник ударил мужчину рукой по лицу и продолжил бить его, когда тот оказался на земле. Кроме того, подозреваемый несколько раз с силой наступил оппоненту на лицо», - отметили в полиции.

В итоге пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель, и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему придется отвечать.