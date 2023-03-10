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НовостиПроисшествия10 марта 2023 10:52

В МЧС рассказали подробности аварии под Янтарным, в которой пострадали двое мужчин

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

ДТП в поселке Поваровка под Янтарным случилось утром 10 марта. На месте работали пожарные МЧС России по Калининградской области. Они прибыли на место и деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП.

Очевидцы оказали первую помощь пассажиру. Водителя пожарные извлекли из салона и передали бригаде скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, около 8:30 поступило сообщение о том, что в районе Поваровки в придорожное дерево врезался «Мерседес», в котором находились двое мужчин.