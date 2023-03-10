В Калининграде на уборку снега вышли 520 дворников

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде коммунальщики работают в зимнем режиме, круглосуточно, убирают снег с ночи.

Как рассказала глава администрации города Елена Дятлова, на уборку тротуаров и общественных территорий 10 марта вышли 520 человек.

«В первую очередь очищаем от снега пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. На уборке дорог сегодня 61 машина. В парк они возвращаются только на пересменку, дозаправку и для пополнения запасов соли», - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что и в субботу работы продолжатся. Впрочем, и снег будет идти не менее активно.

«Пока идет снегопад, к сожалению, быстро привести в порядок город физически невозможно. Поэтому приношу извинения за доставленные неудобства», - сказала глава администрации.

Напомним, что вопросы по уборке города можно задать по телефону диспетчерской «Чистоты»: 93-00-05.