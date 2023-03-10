Власти Калининграда выделяют 6,4 млн рублей на детские песочницы

В Калининграде для заполнения детских площадок нужно 45 грузовиков с песком. Это подсчитали в мэрии города, на Госзакупках уже ищут подрядчика.

Требуется, чтобы он не только наполнил песочницы, но и в течение года был готов ухаживать за детскими игровыми площадками, расположенными на муниципальной территории (это почти 60 адресов).

Начальная цена контракта составляет 6,4 млн рублей.

«Победителю нужно будет регулярно подметать их, чистить, красить (обязательно при этом надо вешать предупреждающую табличку «Осторожно, окрашено!», в контракте прямо так и напишут), ремонтировать, менять вышедшие из строя элементы на новые. Одного только песка придется завезти 250 кубов», - отметили в городской администрации.