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НовостиПолитика10 марта 2023 15:23

В Калининградской области стартовали специальные тактические сборы для учащихся

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Пятидневные учебные сборы для учащихся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций стартовали в регионе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, организатором стал военно-патриотический центр «Авангард».

Всего в 2023 году планируется провести 9 сборов, в которых примут участие более 700 человек.

Первый заезд состоялся в Нестерове в конце февраля. Второй заезд стартует 13 марта, его участниками станут 103 молодых человека.

Отмечается, что образовательная программа сборов делится на четыре основных блока: огневая, специальная, тактическая и военно-медицинская подготовка, проходит она под руководством опытных инструкторов.

«В лекционной части уделяется особое внимание ответственности за содействие и распространение идеологии терроризма, информационной безопасности», - говорится в сообщении.

В завершение сборов молодые люди принимают участие в военно-тактических учениях, где отработают полученные навыки.