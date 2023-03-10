Из-за новых случаев заболевания в стране жителей Калининграда просят привить детей от кори

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Сразу в нескольких регионах России регистрируются случаи заболевания корью. Среди заболевших - дети и взрослые. В подавляющем большинстве заболели те, кто ранее не был привит против кори и не болел этой инфекцией.

В связи с обострением ситуации Управление Роспотребнадзора по Калининградской области опубликовало официальное обращение к жителям региона.

- Уважаемые родители, чьи дети не привиты от кори, время, когда можно было отсидеться за коллективным иммунитетом и общим благополучием - ЗАКОНЧИЛОСЬ! – говорится в тексте. - Предупредить корь возможно! Для этого нужно привить детей в год и 6 лет, а взрослым привиться 2-х кратно (с интервалом 3 месяца), если ранее не прививались, не знаете прививочного анамнеза и точных данных, что болели корью ранее. Корь - одна из самых заразных инфекций. Может протекать тяжело и вызывать тяжелые осложнения.

В феврале руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура уже обращала внимание на то, что из года в год увеличивается количество детей, которые в возрасте от года до 18 лет не имеют защиты от кори.

- То есть они не встречались с корью, они не болели корью и они не привиты против кори. И не привиты против кори в 98% случаях по причине отказа родителей. Таких детей по состоянию на 1 января 2023 года в Калининградской области более двух с половиной тысяч, — сказала Бабура в эфире радио «Балтик Плюс».

Напомним, корь является вирусным заболеванием с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции выступает больной человек. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек.

Клинически корь протекает с высокой температурой до 40 градусов, насморком, конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее – грудь и туловище, затем – на руках и ногах. Осложнения наступают у каждого 15-го заболевшего корью. Могут развиться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и летальные исходы заболевания.

- Обратитесь в медицинскую организацию, защитите себя, детей от кори! – призывают в Роспотребнадзоре.