Калининградский спортсмен завоевал две медали соревнований по прыжкам на батуте

. Фото: Правительство Калининградской области

Юный калининградский спортсмен Александр Едемский завоевал серебро и бронзу всероссийских соревнований по прыжкам на батуте, которые прошли в Ярославле.

Состязания собрали свыше 300 детей в различных возрастных категориях из 18 регионов страны.

Наш земляк выступал в категории не старше 10 лет. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, он завоевал бронзу в прыжках на батуте и серебро в двойном мини-трампе.

Теперь калининградец готовится представить регион на первенстве России, которое в октябре примет Астрахань.