У карьера в Черняховском районе нашли 18 авиабомб

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

На территории Черняховского муниципального округа в районе карьера «Каменский» обнаружили 18 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Опасными боеприпасами занялись специалисты.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, снаряды были вывезены с территории.

Уже 10 марта на Правдинском полигоне Балтийского флота специалистами пиротехнической группы «Невского спасательного центра МЧС России» авиабомбы были уничтожены.

В их числе оказались АО-5 – 9 единиц, ФАБ-50 – 7 единиц, ФАБ-100 – 2 единицы. Уничтожение прошло в штатном режиме.