В Калининграде мужчина спас девушку, которая хотела спрыгнуть с 10 этажа

Константин Куликов. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Трагедии удалось избежать 9 марта. Калининградец Константин Куликов случайно увидел девушку в доме напротив, которая хотела спрыгнуть с балкона 10-го этажа. Он решил действовать незамедлительно и спас девчонке жизнь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

- Супруга попросила меня выйти на балкон и посмотреть, как там погода – есть ли смысл одевать собаку на прогулку. Я выхожу и вижу на балконе дома напротив человек, девушка сидела на краю балкона, свесив ноги вниз, - рассказывает Константин Куликов.

По его словам, девушка была на общем балконе 10-го этажа. Калининградец бросился на помощь, а жену попросил тянуть время и отвлекать девушку.

- Пока я спускался, вызывал 112, встретил у того подъезда мужчину, он домофонным ключом открыл подъезд, я поднялся, - вспоминает Константин.

Он медленно подошел к девушке сзади и она не заметила его.

- Я схватил ее за куртку, но куртка была расстегнута и осталась в руках, а девочка осталась на месте. Пришлось схватить ее за талию и стащить силой вниз, - рассказывает герой.

Девушку Константин пригласил домой, там напоили чаем и поговорили, успокоили.

Оказалось, что у нее скучная и очень тяжелая жизнь, с родителями не общается и погрязла в рутине.

Девушку увезли в больницу.