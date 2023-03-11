В Калининграде мужчина спас девушку, которая хотела спрыгнуть с 10 этажа

Константин Куликов.
Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Трагедии удалось избежать 9 марта. Калининградец Константин Куликов случайно увидел девушку в доме напротив, которая хотела спрыгнуть с балкона 10-го этажа. Он решил действовать незамедлительно и спас девчонке жизнь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
- Супруга попросила меня выйти на балкон и посмотреть, как там погода – есть ли смысл одевать собаку на прогулку. Я выхожу и вижу на балконе дома напротив человек, девушка сидела на краю балкона, свесив ноги вниз, - рассказывает Константин Куликов.
По его словам, девушка была на общем балконе 10-го этажа. Калининградец бросился на помощь, а жену попросил тянуть время и отвлекать девушку.
- Пока я спускался, вызывал 112, встретил у того подъезда мужчину, он домофонным ключом открыл подъезд, я поднялся, - вспоминает Константин.
Он медленно подошел к девушке сзади и она не заметила его.
- Я схватил ее за куртку, но куртка была расстегнута и осталась в руках, а девочка осталась на месте. Пришлось схватить ее за талию и стащить силой вниз, - рассказывает герой.
Девушку Константин пригласил домой, там напоили чаем и поговорили, успокоили.
Оказалось, что у нее скучная и очень тяжелая жизнь, с родителями не общается и погрязла в рутине.
Девушку увезли в больницу.