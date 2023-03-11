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НовостиПроисшествия11 марта 2023 9:03

Житель Правдинска организовал дома плантацию конопли

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Информация о том, что один из жителей Правдинска выращивает дома коноплю, поступила в полицию. Проверка показала, что ранее судимый 47-летний мужчина в ванной комнате оборудовал теплицу, в которой росли 4 куста конопли.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, из квартиры изъяли пакеты и свертки с марихуаной массой свыше 330 граммов.

Также у подозреваемого изъяли лампы, вентиляторы и весы.

«Задержанный сообщил, что выращивал коноплю для личного пользования», - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.