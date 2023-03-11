«Утро недоброе, день будет сложным»: Елена Дятлова рассказала об уборке снега в Калининграде

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде дворники – 450 человек и мобильные бригады – в субботу, 11 марта, с 7 утра убирают улицы Калининграда. Как сообщила утром 11 марта глава администрации города Елена Дятлова, в первую очередь обрабатывают лестницы, тротуары, пешеходные переходы, общественные остановки.

«Ночь и утро у наших коммунальщиков выдалось недоброе.

День тоже будет сложным. Техника «Чистоты» работала на улицах города всю ночь - посыпали, поливали, убирали дороги и тротуары», - сообщила сити-менеджер, отметив, что ледяной дождь, который шел больше часа, добавил проблем коммунальщикам.

По словам Елены Дятловой, в городе работают 48 машин.

«Несмотря на существующие ГОСТы, предписывающие начало уборки после окончания снегопада, мы уже вторые сутки убираем город в том числе и в снегопад. В том же режиме и будем продолжать», - говорит глава администрации.