Волейболистки калининградского «Локомотива» победили красноярский «Енисей»

Волейболистки калининградского «Локомотива» в субботу, 11 марта, провели игру с красноярским «Енисеем». Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу.

Первый сет «Локо» берет не без труда. Втора партия проиграна из-за большого количества ошибок. Третий сет оказался противоречив, но «Локо» сумел вырваться вперед в матче. Окончание игры выдалось зрелищным и победным для наших девушек.

До завершения регулярного чемпионата Суперлиги осталось совсем немного, «Локомотиву» перед плей-офф осталось провести два домашних матча.

Один из них - против «Липецка» пройдет дома, в СК «Янтарный», 18 марта.