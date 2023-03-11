Под Гвардейском мужчина порезал жене лицо ножом

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Под Гвардейском 49-летний мужчина с ножом напал на жену. Он повздорил с супругой и не придумал ничего лучше, чем взяться за нож.

Негодяй нанес жене не менее трех ударов в область головы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«После этого мужчина ушел в свою комнату. Пострадавшая смогла вызвать полицию и скорую помощь. Женщину госпитализировали с колото-резаными ранами затылка, лица и левой руки», - сообщили в полиции.

Инцидент имел место еще 23 февраля.

Полицейские изъяли орудие преступления и доставили мужчину в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.