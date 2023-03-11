Какие калининградские культурные проекты получили президентские гранты

Калининградские проекты получили гранты Президентского фонда культурных инициатив. Всего в регионе победителями конкурса стали 7 проектов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, самый большой грант получил III Международный фестиваль классической музыки «Кантата». Президентский фонд культурных инициатив выделил на него 16 млн 685 тыс рублей. Фестиваль в этом году состоятся с 7 по 12 июня.

Еще одним победителем грантового конкурса стала региональная общественная организация «Центр исторической реконструкции «Кауп». На средневековый театр «Огни Каупа» будет направлено 5 млн 244 тыс рублей.

Проект «Оживающий город» в Железнодорожном получил грант в размере 3 590 000 рублей. Авторы идеи планируют создать новую социально-культурную стратегию для развития поселка и сделать из него «город-театр».

Школа фотографии и медиа-арта «Ф/школа» получила поддержку в размере 1 млн 881 тыс рублей. В рамках проекта область посетят ведущие российские художники и их начинающие коллеги из других российских городов.

Общественная мастерская арт-резиденции в поселке Суходолье на свое развитие получила 1 млн 538 тыс рублей.

Подробнее о победителях здесь.