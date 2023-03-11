На трассе Калининград – Багратионовск пикап врезался в дерево, водителя зажало в салоне

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Серьезное ДТП случилось на трассе Калининград – Багратионовск утром в субботу, 11 марта.

Там легковой автомобиль врезался в придорожное дерево, водителя зажало в салоне.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на место прибыли пожарные из пожарно-спасательной части № 3 имени А. Гернера. Они деблокировали из салона мужчину и передали его бригаде медиков.

«Последние дни, отмеченные снегопадом и перепадами температуры, обильны на автоаварии», - отметили в МЧС.