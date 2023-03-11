В Калининградской области неонатальный скрининг прошли более тысячи новорожденных

. Фото: Правительство Калининградской области

По итогам первых двух месяцев проведения неонатального скрининга в Калининградской области обследовали 1173 детей. Исследование по федеральной программе необходимо, чтобы определить, есть ли наследственные заболевания у младенца или нет. В итоге один ребенок с наследственным заболеванием был выявлен.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на досимптомном уровне можно выявить серьезные заболевания, вовремя начать лечение, предотвратить возможную инвалидизацию.

Неонатальный скрининг осуществляется в первые 28 дней жизни малыша.

- Раньше обследование проводилось на пять наследственных заболеваний, в том числе, к примеру, на такое серьезное и опасное, как муковисцидоз, – говорит главный внештатный неонатолог регионального минздрава, заместитель главврача Регионального перинатального центра Ольга Киреева. – С 1 января 2023 года по всей стране введена федеральная программа и приняты соответствующие региональные программы, в том числе в Калининградской области, которые предусматривают скрининг на гораздо большее широкий спектр заболеваний – 36-40, включая спинально-мышечную атрофию».

Исследование на пять заболеваний, как и раньше, проводит генетическая лаборатория перинатального центра на Комсомольской, на все остальные – референс-центр в Санкт-Петербурге. Результаты получают в течение одной недели.