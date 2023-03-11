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НовостиПроисшествия11 марта 2023 15:07

В Полесске задержали 19-летнего мошенника, который обманывал доверчивых пенсионерок

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Полицейские задержали соучастника преступной группы, обманувшего пенсионерок на сумму свыше 600 тысяч рублей. 19-летний житель Полесского района работал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в частности, с его участием обманули 88-летнюю женщину.

«В надежде спасти родственницу от уголовного преследования, пенсионерка сложила в пакет 100 тысяч рублей и личные вещи, затем отдала их приехавшему молодому человеку», - отметили в полиции.

По той же схеме злоумышленник наведался еще к трем пожилым женщинам в Калининграде. Одна из них лишилась 100 тысяч рублей, еще две передали по 200 тысяч.

По всем фактам следователями были возбуждены уголовные дела.