В Полесске задержали 19-летнего мошенника, который обманывал доверчивых пенсионерок

Полицейские задержали соучастника преступной группы, обманувшего пенсионерок на сумму свыше 600 тысяч рублей. 19-летний житель Полесского района работал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в частности, с его участием обманули 88-летнюю женщину.

«В надежде спасти родственницу от уголовного преследования, пенсионерка сложила в пакет 100 тысяч рублей и личные вещи, затем отдала их приехавшему молодому человеку», - отметили в полиции.

По той же схеме злоумышленник наведался еще к трем пожилым женщинам в Калининграде. Одна из них лишилась 100 тысяч рублей, еще две передали по 200 тысяч.

По всем фактам следователями были возбуждены уголовные дела.