Бизнесмен в Пионерском продавал алкоголь по ночам и предложил взятку полицейскому, который об этом узнал

В одном из магазинов Пионерского сотрудник полиции в ходе рейда выявил факт продажи алкоголя после 21:00.

Чтобы избежать привлечения к ответственности и изъятия алкогольной продукции, собственник магазина предложил полицейскому взятку. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

За 10 тысяч рублей 30-летний предприниматель предложил забыть о составлении протоколов.

Полицейский отказался, тогда бизнесмен решил не мелочиться и увеличил сумму, положив на стол перед сотрудником уже 11 тысяч рублей. Увы, он снова получил отказ.

За покушение на дачу взятки мужчине придется ответить.

Решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.