Фонд капремонта восстановит витраж на старинной двери в Черняховске

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Черняховске специалисты Фонда капремонта в рамках работ на доме в переулке Суворова, 1 решили восстановить старинную дверь времен Инстербурга.
Речь идет не только о самом деревянном дверном полотне, но и о витраже, который прежде его украшал.
Как сообщили в Фонде капремонта, восстанавливать витражное остекление будет мастер Александр Полежаев. Ранее он выполнил остекление для двери на улице Садовой, 25
Архитекторы Фонда уже подготовили эскизы.
Отмечается, что историческое полотно с переулка Суворова отреставрировал Олег Суратов, чья мастерская находится в Черняховске.