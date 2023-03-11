Фонд капремонта восстановит витраж на старинной двери в Черняховске

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске специалисты Фонда капремонта в рамках работ на доме в переулке Суворова, 1 решили восстановить старинную дверь времен Инстербурга.

Речь идет не только о самом деревянном дверном полотне, но и о витраже, который прежде его украшал.

Как сообщили в Фонде капремонта, восстанавливать витражное остекление будет мастер Александр Полежаев. Ранее он выполнил остекление для двери на улице Садовой, 25

Архитекторы Фонда уже подготовили эскизы.

Отмечается, что историческое полотно с переулка Суворова отреставрировал Олег Суратов, чья мастерская находится в Черняховске.