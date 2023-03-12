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НовостиОбщество12 марта 2023 9:59

Для безработных в Калининградской области организовали консультации психолога

Общение происходит дистанционно
Николай Литвинов

Дистанционную психологическую поддержку могут получать безработные жители Черняховска, Балтийска и Гусева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

- В трех отделениях центра занятости установлены специальные кресла с обеспечением приватности для общения с сотрудником по видеосвязи. Услуга направлена на преодоление проблем, препятствующих трудоустройству. Для выяснения причин, вызывающих трудности в поиске работы, сотрудник центра занятости населения проводит тестирование, а также помогает разрешить или снизить актуальность психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, - отмечают в правительстве. - Специалист поможет подготовиться к собеседованию, сформировать мотивацию к труду, справиться с эмоциональным выгоранием. После всех мероприятий сотрудник составит итоговое заключение с рекомендациями, с которыми заявитель может ознакомиться в своем личном кабинете на сайте «Работа России».

Для получения психологической поддержки необходимо подать заявление в электронной форме на портале «Работа России». При возникновении трудностей с его заполнением можно обратиться в отделение центра занятости. Кроме того, услугу могут предложить сами сотрудники службы при прохождении собеседования.