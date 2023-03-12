В начале недели в Калининграде потеплеет до +14 градусов

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Синоптики продолжают пересматривать прогнозы по предстоящему потеплению. Теперь планку по максимальной температуре подняли еще выше.

«Выход на Европу в начале следующей недели обширной циклонической депрессии из Атлантики будет сопровождаться выносом теплых воздушных масс, - прогнозируют в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». – Это приведет к резкому и довольно короткому потеплению как в нашем регионе, так и на большей части Европы. С понедельника по среду в регионе ожидаются периодические дожди и плюсовая температура (в среднем около +4...+8 градусов), при этом во вторник воздух по области может прогреться до +10...+14 градусов!

По данным Гидрометцентра России, потепление будет сопровождаться осадками – вероятность дождей в начале недели превышает 60%.