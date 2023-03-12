В Багратионовском районе БМВ снес остановку, водитель погиб

ДТП произошло в ночь на воскресенье в поселке Владимирово Багратионовского района. По сообщениям очевидцев, БМВ врезался в бетонную автобусную остановку.

«Судя по слухам, ДТП имело печальные последствия (непроверенная информация)», - отмечают в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, автомобиль получил серьезные повреждения. Остановка в результате сильного удара также оказалась фактически разрушена.

По предварительным данным, в БМВ находились два человека. Водитель погиб на месте.