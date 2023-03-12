«Балтика» разгромила в гостях «Краснодар-2»

В воскресенье калининградская «Балтика» провела на выезде матч 22-го тура Первой лиги против «Краснодара-2». Счет уже на 12-й минуте открыл новичок нашей команды Кирилл Фольмер. Во втором тайме с разницей в пять минут (на 73-й и 78-й») отличились Александр Осипов и Гедеон Гузина. Последний мог стать автором дубля, но не реализовал пенальти.

Итоговый счет - 3:0. Победа позволяет «Балтике» с 47-ю очками сохранить комфортный отрыв от преследователей. Следующую игру «балтийцы» проведут дома ровно через неделю. 19 марта команда примет на своем поле тольяттинский «Акрон».