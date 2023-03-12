В Зеленоградске может появиться пирс с прозрачным полом

. Фото: Газета "Волна"

Проект благоустройства общественной территории в центре Зеленоградска получил рабочее название «Янтарный талисман». Как сообщает газета «Волна», необычные решения, в частности, предлагаются для пирса. Он может получить частично прозрачный пол и марину с возможностью причаливания гидропланов.

В рамках проекта планируется реконструкция променада на участке от кафе «У Нептуна» до кафе «Ам!Бар». Для мощения набережной выбрана плитка трех оттенков голубого цвета, символизирующего лечебную минеральную воду, и бежевого цвета, напоминающего песок. Чтобы ничто не мешало наслаждаться отдыхом, с променада хотят убрать все нестационарные торговые объекты. Фишками обновленного променада также станут новые фотозоны и арка с экраном дополненной реальности. С помощью специального приложения отдыхающие смогут увидеть подводный мир Балтийского моря.

О сроках реализации проекта пока не сообщается – власти Зеленоградска собираются подать заявку на получение федерального финансирования.