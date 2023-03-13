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НовостиПроисшествия13 марта 2023 6:58

Калининградская пенсионерка передала мошенникам 1,2 млн рублей, желая спасти внучку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Очередной жертвой злоумышленников стала пожилая жительница Калининграда в три приема передала мошенникам 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 83-летней пенсионерке сообщили о том, что ее внучка якобы спровоцировала аварию, в результате которой пострадали люди.

«Мошенник сказал, что деньги нужно будет передать доверенному лицу. В итоге к потерпевшей приходили три раза, и в общей сложности пенсионерка передала 1 200 000 рублей», - отметили в полиции.

Сотрудники Управления уголовного розыска установили и задержали всех «гостей» пенсионерки. Ими оказались ранее судимый за кражи 28-летний житель Калининграда и его 36-летняя сообщница.