На каких улицах Калининграда не будет электричества и воды 13 марта

В Калининграде на понедельник, 13 марта, запланированы отключения электричества на нескольких улицах. «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и информируют о плановых перерывах в электроснабжении.

Так, до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные учреждения по следующим адресам:

ул. Куйбышева, 119-137, 139 (д/с№123), 141-177,

ул. Еловая аллея, 31-49,

ул. Алданская, 18а, 30, 30а,

ул. Лужская, 27 (начальная школа №53),

ул. Лужская, 23б.

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Куйбышева, 36, 91а-г, 95-117, 117а, 129,

ул. Орудийная, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 10а, 6-28, 14а, 16, 16 а, 18 а-д, 30 (д/с № 30), 32, 34а-г, 36

ул. Аэропортная, 1, 1а, 3, 6, 7, 7а, 9, 10, 12

пер. Полевой, 19-43, 38-42,

ул. Муромская, 2, 2а (ГБУЗ «Дом ребёнка Калининградской области »), 3,4

ул. Аллея смелых, 126, 138 (роддом №3),

ул. Судостроительная, 128-134, 129-173, 140, 140 а, 173а,

ул. Клинская, 1-17, 2- 18, 9а,

ул. Батальная, 117, 126.

ул. Марш. Борзова, 93 а-в, 95 (д/с №122)97-99,103, 103 а, б,

ул. Каштановая аллея, 145а, 147 (СОШ №50), 151-157,

ул. Олимпийская, 10-24.

С 10:00 до 15:00 отключена электроэнергия на ул. Чернышевского 44 а, б, 43-49, в пер. Чернышевского, 2,4.

С 11:00 до 17:00 не будет электричества на ул. Алданская, 4, 8 (д/с №128), 10-26, 9-15, 17а, 28а, ул. Аральской, 11-13, ул. Лужской, 29.

Кроме того, как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня до 16:00 не работает светофор на перекрестке Аллеи Смелых и Муромской. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.

«Водоканал» 13 марта проводит плановые работы на сетях, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. С 10.00 до 16.00 без холодной воды потребители на:

ул. Ген. Буткова, 16,

ул. Нансена, 20-30,

ул. Д. Донского, 23 (ГБУЗ "Детская областная больница"),

26-38, 35, 37, 37а, 39, 39а, 44,

ул. Пушкина, 25.