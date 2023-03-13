В Калининграде уничтожат часть партии роз из Кении

В Калининградской области специалисты Россельхознадзора изучили партию цветов (35 тысяч штук), которая прибыла из Литвы. Розы, хризантемы, лилии, гвоздики были ввезены на территорию РФ из Нидерландов, Колумбии, Италии, Эквадора и Кении. Как раз кенийские розы не прошли проверку.

Лабораторная экспертиза показала, что в партии роз есть опасный карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, 100 штук срезанных цветов направлены на уничтожение.