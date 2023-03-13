Жителю Полесска грозит до двух лет заключения за браконьерство

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

Житель Полесска попался с сетями, которые он ставил в Преголе. Ранее неоднократно судимый мужчина был задержан сотрудниками калининградской транспортной полиции.

Как сообщает пресс-служба Западного линейного УМВД на транспорте, сетями злоумышленник выловил 109 экземпляров ценных пород рыбы: плотвы, рыбца, жереха, щуки, окуня, густеры, судака и леща. Ущерб составил более 55 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и за незаконный оборот оружия.

Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.