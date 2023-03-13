Прокуратура помогла жителям Краснознаменского района вернуть деньги за незаконно начисленную «коммуналку»

Жителям поселка Добровольска Краснознаменского района в декабре 2022 года вдруг доначислили плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами за период с 2019-го по 2022 год. Пользователи возмутились, уверяя, что сделано это было в нарушение требований закона. И оказались правы.

Однако только после вмешательства прокурора Краснознаменского района жителям был выполнен перерасчет платы за услугу по обращению с отходами.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, была проведена проверка в отношении Единой системы обращения с отходами.

Выяснилось, что незаконные начисления были произведены после актуализации численности населения поселка и существенного повышения норматива.

«Условия договора сторонами были уже исполнены, кроме того, жители о повышении норматива не уведомлялись», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Жителям поселка выполнен перерасчет платы за услугу, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.