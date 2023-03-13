В СК рассказали о том, как рабочего на стройке в Калининграде засыпало землей

Трагедия едва не случилась 11 марта, когда на одном из строительных объектов на Аллее Смелых 21-летний калининградец упал в траншею и его засыпало грунтом.

Молодой человек совместно с другими рабочими укладывал трубы водоснабжения в траншею. В какой-то момент грунт обвалился и парня засыпало. Находившиеся поблизости рабочие и руководитель работ оперативно извлекли его из-под завала.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, с травмами грудной клетки и другими повреждениями молодой человек был госпитализирован.

По предварительным данным, парень работал на строительстве жилого комплекса разнорабочим у одного из субподрядчиков без заключения трудового договора.

Следственный отдел организовал доследственную проверку.