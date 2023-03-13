Из Калининграда могут запустить прямые рейсы в Китай

Власти Калининградской области не исключают возможности запуска прямых рейсов в Китай. Об этом ТАСС на международной выставке туристической индустрии «Интурмаркет-2023» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Он отметил, что почти все гости региона сейчас – россияне, а иностранцев мало.

- Китайских туристов пока нет, но мы надеемся, что ситуация изменится. У нас одна из задач здесь, на «Интурмаркете» – это переговоры с китайскими партнерами об открытии прямых рейсов в Калининград, - сказал Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что группам, приезжающим в Санкт-Петербург или Москву, еще одно дополнительное «плечо» [перелет в Калининград] делать не очень интересно. Поэтому нужны прямые рейсы.