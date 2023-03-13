Калининградские борцы завоевали семь медалей международного турнира

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградский ДС «Юность» принял двадцать шестые соревнования по вольной борьбе, собрав больше 100 лучших спортсменов не старше 23 лет из Абхазии, Белоруссии и регионов России. Турнир был посвящен памяти чемпиона Европы и участника Олимпиады Андрея Шумилина.

Как сообщает министерство спорта региона, в активе калининградской команды две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Отличились Даниил Харчилава, Арсен Балаян, Даниил Кривов, Ахмед Манилов, Тимур Каверин, Иван Демидов и Тимур Каверин.

После открытия соревнований делегация Российского союза спортсменов провела олимпийский урок в калининградском лицее № 23. На вопросы детей ответила двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова, трехкратный чемпион мира Алексей Шемаров, чемпион России, Европы, мира и Олимпийских игр Хаджимурад Магомедов и бронзовый призер Олимпийских игр Адам Барахоев.