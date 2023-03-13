В Калининграде ищут 11-летнего мальчика, который вышел из школы и пропал

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде пропал 11-летний Артем Губанов. Ребенок вышел из школы на улице Карла Маркса около 10 утра в понедельник, 13 марта, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Домой он не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мальчик был одет в черную куртку с красными полосами спереди, синие брюки, темно-синюю рубашку, темно-синие ботинки и шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьника, просят сообщить по телефонам ОМВД России по Центральному району Калининграда: 552-098, 552-092 или 02.