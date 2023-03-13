В Калининграде уроженец Чечни получил 12 лет колонии за убийство в кафе

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Суд в Калининграде вынес приговор 41-летнему уроженцу Чеченской Республики, который убил человека в 2008 году в кафе в Малом переулке. Тогда между двумя мужчинами в заведении произошел конфликт из-за женщины, завязалась драка.

Один из них нанес противнику не менее 13 ударов ножом в области шеи, головы, грудной клетки и других частей тела. От полученных ранений 37-летний потерпевший в тот же день скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд назначил мужчине 12 лет исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 3 млн рублей.

Отмечается, что с 2009-го подсудимый находился в международном розыске и был задержан в 2022-м.