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НовостиПроисшествия13 марта 2023 16:01

Жителя Немана пригласили на день рождения, он приставил к голове именинника пистолет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жителя Немана, ранее судимого за кражи и грабежи, пригласили на день рождения к бывшему сокамернику. Выпив, мужчины поссорились и подрались. После ударов по лицу гость достал пистолет и приставил его к голове 32-летнего именинника, угрожая убийством.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина воспринял угрозы как реальные и обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого, изъяли у него пистолет, оказавшийся пневматическим, и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.