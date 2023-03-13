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НовостиОбщество13 марта 2023 17:34

В Калининграде на Октябрьском острове завершают остекление башни музейного комплекса

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на Октябрьском острове продолжается строительство музейного комплекса. Монолит здания полностью готов, в активной фазе находятся работы по остеклению административной башни, входной зоны и первого этажа.

Об этом стало известно во время проверки хода строительства, а также согласования отделочных материалов и трехмерных моделей будущих интерьеров объекта. Мероприятие прошло в рамках визита президента Фонда «Национальное культурное наследие» Михаила Балабанова и первого заместителя гендиректора Государственной Третьяковской галереи Рината Шигапова.

Как отмечет пресс-служба застройщика, были осмотрены практически все помещения будущего музея, общая площадь которого составляет 17,6 тысячи квадратных метров, из которых почти 4,4 тысячи квадратных метров предназначены для 14 выставочных залов.

Сегодня завершены все внутренние черновые работы, полностью смонтированы системы вентиляции и кондиционирования воздуха, прокладываются инженерные сети, укладывается облицовочная плитка в служебных помещениях.

Задача – ввести объект к концу года.