Калининградцев приглашают на бесплатные мероприятия в честь 155-летия Максима Горького

В Калининграде к 155-летию советского писателя Максима Горького будут организованы «Горьковские дни». Мероприяия пройдут в городской библиотеке имени Горького (ул. Лермонтова, 8).

Как сообщают организаторы, встречи с литераторами и тематические лекции с 14 по 28 марта можно будет посетить бесплатно.

Программа мероприятий:

14 марта, 15.00

Открытие «Горьковских дней». Встреча с председателем областной писательской организации Борисом Бартфельдом и калининградскими писателями. Гостям будет предложен «открытый микрофон».

16 марта, 16.00

Диалоговая площадка «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться» с участием заслуженного учителя РФ Владимира Морара, сотрудника библиотеки-музея советской книги Вадима Лугова, библиотекаря Ольги Стеценко. Основной темой диалоговой площадки станет «Творчество Горького в контексте современности». В программе выступление ребят и педагогов детской музыкальной школы имени Гофмана.

17 марта, 13.00

Литературно-познавательный час «Всем лучшим во мне я обязан книгам». В программе: обзор тематической книжной выставки; беседа о жизни и творчестве Максима Горького; литературный квест по произведениям писателя.

21 марта, 15.00

Игра «Жизнь и сказки Максима Горького».

28 марта, 15.00

Закрытие праздничных мероприятий, посвященных 155-летию со дня рождения Горького.

Литературно-творческая конференция «Творчество Максима Горького в контексте современности» с участием председателя Фонда культуры Нины Перетяка. В исполнении актеров состоятся художественные чтения произведения М. Горького «Человек».

Как рассказали в городской администрации, для посетителей библиотеки с 11 по 26 марта проходят акции выходного дня, в рамках которых будут показаны экранизации произведений М. Горького с комментариями и обсуждением; читатели библиотеки смогут принять участие в громких чтениях отрывков из произведений писателя, а также в прослушивании «анонимного текста».

Полная программа здесь.