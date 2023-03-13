В Калининграде для съемок фильма ищут блондина с голубыми глазами

В Калининграде продолжаются съемки шпионского детектива «ГДР», который рассказывает о Германии 1989 года. Очередной съемочный день запланирован на вторник, 14 марта.

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте», для фильма требуется мужчина 35 - 40 лет, немецкой внешности.

По задумке авторов кино это должен быть блондин с голубыми глазами. Причем, как уверяют, непосредственно играть в кино не придется.

«Нужен мужчина, который не против что его фотография будет играть в кино! Задача простая – приехать на площадку 14 марта в 6:00 утра, вас сфотографируют и поедете сразу домой, либо на работу», - говорится в сообщении.

Голубоглазому блондину обещают заплатить 1 тысячу рублей.