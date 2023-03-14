Каждый второй калининградец выступает против усыновления детей из России иностранцами

Каждый второй калининградец выступает против передачи сирот из России в иностранные семьи. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Калининграда.

Отмечается, что 29% калининградцев выступают за запрет на усыновление в недружественные страны, еще 21% - в любые иностранные государства. Логика у них такая: «Дети должны жить в своей стране». Противникам иностранного усыновления возражают 26% опрошенных: «Неважно, откуда родом приемные родители, главное — их человеческие качества».

Сообщается, что противниками законопроекта чаще являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребенка-сироту (35%). Чем моложе респонденты, тем больше среди них несогласных с запретом усыновления в недружественные страны: если среди опрошенных до 34 лет против выступают 43%, то среди калининградцев старше 45 — только 23%.

Законопроект, запрещающий усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств, внесен в Госдуму. Уточняется, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то запрет может быть снят.