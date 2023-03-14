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НовостиОбщество14 марта 2023 8:14

14 марта в Калининградской области ожидаются грозы и шквалистый ветер

При этом по-прежнему будет тепло
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мощное потепление, которое накрыло Калининградскую область, не обойдется без сюрпризов. Во вторник, 14 марта, ожидается целый букет метеорологических явлений.

- Во второй половине дня и в вечерние часы есть вероятность ливней и гроз преимущественно на побережье и в западной части области, - прогнозируют в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». – Также в поздние вечерние часы вторника и в первой половине ночи среды при прохождении холодного фронта и осадков (дождь, переходящий в мокрый снег) возможно шквалистое усиление ветра в порывах до 15-19 м/с.

Воздух во вторник должен прогреться до +11 градусов. Атмосферное давление останется низким – около 740 миллиметров ртутного столба.