На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 14 марта

В Калининграде во вторник, 14 марта, будет отключено электричество на нескольких улицах. Как сообщает пресс-служба администрации, «Городские электрические сети» проводят плановые работы по модернизации оборудования.

Так, до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные учреждения по следующим адресам:

пер. Товарный, 5,

ул. Товарная, 17-23а,

ул. Судостроительная, 33,

ул. Судостроительная, 102-106,99-127,110-114,

ул. Судостроительная, 2-я 3-17, 2-12,18-20,19

ул. Очаковская 2-я, 2,

ул. Красноармейская, 1-29,

ул. Багратиона, 29-47,

ул. Б. Хмельницкого, 57-61а,71-87,

ул. Эпроновская, 1,

ул. Лейт. Яналова, 11-17,34-50,

ул. Комсомольская, 47-65,46-70,

ул. Щорса, 1-3,6,10,13-15

ул. Красная, 68,

ул. Туркменская, 4а-6,

ул. Комсомольская, 72,78,82а,77-79а,

ул. Чекистов, 24.

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Литовский вал, 23-29,47а,49а,

пр-кт Московский, 169а,

ул. Интернациональная, 55-71,

ул. О. Кошевого, 68-76,

ул. Л. Шевцовой, 84-90,

ул. Судостроительная, 35-53,36-80,75-81,82-92

ул. Товарная, 18-38,

пер. Товарный, 1-3,

пер. Судостроительный, 1-5,

ул. Судостроительная 2-я, 1а,

ул. Киевская, 72а,76-90,87-89,93-109,

ул. П. Морозова, 1-5а,5в,

ул. Тобольская, 1-13,2-4а,16-18,

ул. Спортивная, 11,26,60,60а,

пер. Спортивный, 2-22.

Кроме того, для проведения ремонтных работ на своих сетях «Оборонэнерго» сегодня с 9:00 до 17:00 отключена электроэнергия в СНТ «Янтарь».

До 13:00 не работает светофор на перекрестке Комсомольской и Чекистов. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее.

Областное предприятие «Водоканал» сегодня проводит работы по установке водомерного узла, которые потребуют отключения холодного водоснабжения. С 10:00 до 15:00 без холодной воды остались потребители на ул. Батальной, 38, 44.