Пьяный москвич устроил дебош в аэропорту Калининграда

Инцидент произошел в минувшие выходные на стоянке воздушных судов аэропорта «Храброво». Как сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте, 54-летний житель Московской области в состоянии алкогольного опьянения не смог добраться до борта самолета.

- Своим видом и поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, - рассказали в пресс-службе.

Транспортные полицейские отвели буйного пассажира в дежурную часть линейного отдела полиции. В отношении мужчины возбудили административное производство по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Дебоширу грозит штраф в размере до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.