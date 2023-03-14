На водителя БМВ, сбившего 13-летнюю девочку, завели уголовное дело

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло утром 6 марта на Мамоновском шоссе (трасса Калининград - Мамоново). По предварительным данным, 35-летний водитель БМВ совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослых. Школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение.

По материалам, собранным Госавтоинспекцией, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Назначена автотехническая экспертиза. Проводится необходимый комплекс следственных действий, - сообщает пресс-служба областного УМВД.