В мае из Калининграда начнет курсировать прицепной вагон до Анапы

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С 22 мая в составе поезда №360 сообщением Калининград – Адлер будет курсировать вагон до Анапы. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Время отправления с Южного вокзала – 17:52. Стоимость билета в плацкарте начинается от 5927 рублей. Дорога до черноморского побережья займет двое с половиной суток. Маршрут пролегает через Вильнюс, Смоленск, Курск, Воронеж, Краснодар, Туапсе и Сочи.

- Вагон беспересадочный, в Краснодаре его будут прицеплять в состав иркутского поезда, следующего в Анапу, - уточнили в КЖД.

В обратном направлении вагон будут включать в состав поезда Анапа – Иркутск с 25 мая, перецепляя его в Краснодаре в состав поезда №359 Адлер – Калининград. На территории Литвы по-прежнему разрешены только технические остановки, без посадки (высадки) пассажиров.

Прицепной вагон будет ходить весь сезон летних пассажирских перевозок по определенным датам. Уточнить расписание и приобрести билеты можно в кассах дальнего следования и на сайте РЖД.

Отметим, что перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге в январе-феврале выросли на 24,8%. За первые два месяца этого года с вокзалов и станций уехали 730,7 тысчси человек, что на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении - 714,8 тыс. пассажиров (+24,6%), в дальнем следовании – 15,9 тыс. (+35,8%).