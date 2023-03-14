В Преголе нашли тело студента, пропавшего 31 декабря

Во вторник из Преголе в районе Музея Мирового океана водолазы МЧС извлекли утопленника. Доследственная проверка позволила установить личность погибшего.

- Им оказался 21-летний студент одного из калининградских вузов, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - 31 декабря минувшего года юноша ушел из общежития и с тех пор сведений о нем не имелось.

В ходе осмотра места происшествия, видимых признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.