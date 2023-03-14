Калининградцы стали закупаться прополисом

«Пчелиное лекарство» по-прежнему пользуется огромным спросом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Калининградской области стали активно раскупать прополис. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Ozon.

«У жителей каждого российского региона есть свое любимое средство для укрепления иммунитета и лечения простуды. Например, в Калининградской области самой большой популярностью пользуется прополис (рост в 3,7 раза год к году), в Краснодарском крае и Новосибирске — витамин С, а в Ростовской области до сих пор первое место по продажам занимает свежий имбирь», - рассказали в Ozon.

Самым популярным средством для укрепления иммунитета в целом по стране оказалась эхинацея - ее продажи в феврале выросли на Ozon в разы, при этом популярность корня имбиря, напротив, снижается. На втором месте расположился витамин С, на третьем – прополис (спрос вырос на 79%), который, напомним, является смолистым остатком от первой фазы переваривания пчелами цветочной пыльцы. Прополис содержит почти все микроэлементы, которые необходимы человеку.