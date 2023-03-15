Эксперт рассказал, когда корюшка в Калининграде подешевеет в 2 раза

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Цены на корюшку в Калининграде сейчас находятся на пике и достигают 700 рублей за килограмм. Руководитель рыбоколхоза «За Родину» Сергей Лютаревич уверен, что цифра завышена.

- Сейчас она дорогая, потому что первая, только появилась на рынке, - объяснил Лютаревич в интервью «РБК-Калининград». - То, что вы сейчас видите на рынке — эта та «залетная» корюшка, те две тонны, которые поймали по всей Калининградской области, привезли на Центральный рынок и поставили на продажу по 700-800 рублей. Пока корюшка ушла из-за морозов, но как нормально зайдет, объемы пойдут и цена нормализуется. Чуть позже, конец марта — начало апреля, будет она и по 300, и по 270 рублей за кило.